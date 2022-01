Loir-et-Cher : le festival Graine de lecteur revient avec une édition sur le cirque

C’est un rendez-vous que l’on ne présente plus ! Organisé par la Caisse d’allocations familiales du département et la Ligue de l'Enseignement, il vise à sensibiliser les plus jeunes au plaisir de la lecture.

Comme nous l’explique Laurent Depardieu-Trémeaud, directeur adjoint de la CAF Loir-et-Cher, plusieurs bienfaits sont recherchés à travers cette démarche. « On constate qu’il y a des familles qui sont plutôt éloignées de l’objet livre, de la lecture, qui ne fréquentent pas les bibliothèques, les médiathèques (…) On a remarqué que ce rendez-vous permet aussi indirectement de prévenir l’échec dans l’apprentissage de la lecture et même de l’écriture. Ce sont encore des remontées que l’on a des écoles et des enseignants ».

Pour aider ces familles à (re)nouer des liens avec la lecture, divers rendez-vous sont programmés, un peu partout dans le département, jusqu’au 6 février 2022. Spectacles, lectures de contes, ou encore ateliers sont au programme. À noter que cette année, Jean Leroy, auteur illustrateur jeunesse, est le parrain du festival. Il ira à la rencontre des enfants et des parents dans les écoles du département.