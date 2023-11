Loir-et-Cher : nouvelle édition de la Quinzaine Gourmande !

La Quinzaine Gourmande s’inscrit dans le cadre de l’opération Automne Gourmand, qui a lieu depuis 4 ans partout en Centre-Val de Loire. L’évènement vise à inviter le grand public à découvrir le savoir-faire des restaurateurs régionaux. Et ce, à des prix attractifs. Au total, 6 manifestations gastronomiques sont proposées dans la région ; une par département.

En Loir-et-Cher, 17 restaurants prennent part à l’opération. « On est vraiment sur la mise en avant des producteurs locaux, de notre savoir-faire, nous explique Stéphane Bureau, chef du restaurant La Botte d’Asperges à Contres, et président de l’Association de restaurateurs Cuisine en Loir-et-Cher. On est sur des prix attractifs. Le but est d’avoir des menus qui représentent bien notre restaurant. Ça permet vraiment aux gens d’essayer ».

Le rendez-vous rencontre chaque année un franc succès. C’est en effet l’occasion de déguster un menu gastronomique ou semi-gastronomique, à des tarifs moins élevés qu’à la normale.

« Apéritif, avec verre de vin et café compris, sur le Loir-et-Cher, les menus vont de 41 euros à 62 euros. Et on touche du veau, du bœuf, du foie gras, des escargots. Vous avez quand même du choix ».

Les intéressés ne doivent pas trainer. Les restaurants participants affichent très rapidement complets. Les menus sont disponibles sur le site de l’association de restaurateur Cuisine en Loir-et-Cher.