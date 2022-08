Loir-et-Cher : premier anniversaire des jumelles pandas

Elles pèsent désormais 24 et 29 kilos, contre une centaine de grammes à leur naissance : Huanlili et Yuandudu, les jumelles pandas du ZooParc de Beauval, ont un an ce mardi 2 août. Les deux animaux, suivi avec attention par les soigneurs, se portent très bien. « Même si elles commencent à mâchouiller des petites feuilles de pousses de bambous, leur alimentation est constituée majoritairement de lait », indique le zoo dans un communiqué. « Elles prennent de plus en plus leur indépendance vis-à-vis de leur mère, même si HuanHuan continue de bien s’en occuper avec en moyenne 2 tétées par jour. »

Après six mois dans leur enclos intérieur, Huanlili et Yuandudu sont finalement sorties en extérieur pour la première fois en mars. Pour fêter leur anniversaire, un gâteau glacé à la pomme et au bambou sera déposé ce mardi matin à 9h dans leur enclos extérieur.

Record de fréquentation en 2022 ?

La famille panda fait le bonheur du parc loir-et-chérien, qui pourrait battre un record de fréquentation en 2022. Près de deux millions de visiteurs sont en effet attendus. Il faudra tout de même se dépêcher pour rencontrer la famille au complet : Yuan Meng, le grand frère des jumelles, devrait rejoindre la Chine d’ici la fin de l’année. Il fêtera de son côté son quatrième anniversaire ce jeudi 4 août.