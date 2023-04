Loiret : Duralex relance sa production après cinq mois d’arrêt

La décision était devenue le symbole de la flambée des prix de l’énergie ces derniers mois : l’entreprise Duralex, basée à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), avait dû mettre à l’arrêt son four de production au mois de novembre 2022. Il était alors impossible pour l’usine d’absorber la hausse des prix et une reprise de l’activité était prévue pour début avril.

Comme envisagé, la production va bien reprendre au sein du site loirétain. Le four est progressivement remis en service et les premiers verres doivent sortir après cette pause de cinq mois qui a mis près de 250 salariés au chômage partiel. Le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, est attendu sur place ce lundi 17 avril pour la relance de la production dans la matinée. Il échangera également avec des élus locaux, la direction et les syndicats de l’entreprise. Roland Lescure s’était déjà déplacé chez Duralex au mois de septembre 2022 pour assurer à l’entreprise qu’elle pouvait compter sur le soutien de l’Etat.