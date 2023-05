Loiret : elle coache les animaux pour le cinéma !

Elle est de celles et ceux qui ont un métier atypique, hors du commun, et qui en font rêver plus d’un ! Après une rencontre avec un dresseur animalier pour le cinéma, Muriel Bec a décidé qu’elle mêlerait elle-aussi ses deux passions, pour « vivre ses rêves, plutôt que de rêver sa vie », nous dit-elle. Une mission accomplie avec succès puisqu’elle est aujourd’hui devenue leader en France et en Europe dans son domaine.

En 35 ans de carrière, elle compte plus de 1000 projets à son actif, avec en moyenne, 10 longs métrages par an. Refusant le terme « dresseuse », elle se décrit plutôt comme une préparatrice, qui accompagne ses animaux sur les tournages, de la manière la plus confortable pour eux, afin qu’ils jouent leur propre rôle face à la caméra.

« Le secret c’est de leur donner envie d’avoir envie. Ma méthode, elle consiste à les accompagner et les amener à une désensibilisation totale du genre humain. Et c’est drôle parce que quand ils voient des caméras, ils sont en première ligne en disant « wouhou c’est pour nous ! » (…) en fait, pour eux, c’est devenu quelque chose de positif ».

Muriel Bec ne travaille pas seule. Elle compte autour d’elle une armée d’animaliers confirmés, « qui sont tous dans la même philosophie, qui consiste à faire en harmonie avec les animaux », précise-t-elle. Avec eux, elle a pu développer il y a 8 ans une activité complémentaire, « Rendez-vous en terre animale ». Le public est invité à venir partager un moment avec ses animaux, ce qui permet également d’habituer les animaux aux humains qu’ils ne connaissent pas.

Souvenirs de tournages

Mais son truc à elle, c’est surtout le 7ème art. Muriel Bec affiche un CV impressionnant, ou plutôt devrait-on dire ses animaux. Elle a collaboré aux côtés des plus grands réalisateurs ou acteurs ; des expériences toute plus enrichissantes les unes que les autres.

Des souvenirs de tournage marquants, Muriel Bec en a des tonnes. Mais le plus récent concerne notamment le tournage de « Dogman », de Luc Besson, dont la sortie est prévue à la fin de l’année. « J’ai mis en scène pas moins de 180 chiens je crois, nous raconte la Loirétaine. C’était un défi pharaonique. Et puis cette rencontre avec Luc Besson a été magique. Ça été que du bonheur. On s’est compris sans parler (…) On a réussi à réaliser des actions juste incroyables. »

Si elle rêve de tourner avec Steven Spielberg, Muriel Bec ne cache pas son plaisir récent d’avoir pu travailler pour David Fincher (ndlr : Seven, Fight Club…). Avec là aussi, quelques anecdotes croustillantes à partager.

« David Fincher, on sait que c’est quelqu’un qui enchaine les prises et qui ne s’arrête pas tant qu’il n’a pas obtenu ce qu’il veut. Donc autant vous dire qu’avec un animal, on tremble. Mon chat comme mon chien ont été complètement « dans le game ». C’est là que je vois que mon travail paye, parce que mon chat qui enchaine 26 prises et qui ne s’arrête pas ! (…) et le chien, 42 prises ! ».

Prochainement donc, le chat et le chien de Muriel Bec seront à découvrir dans The Killer, dont la sortie est programmée le 10 novembre. En attendant, plus récemment, le public peut apercevoir le pigeon de la coach loirétaine dans le dernier film de Dany Boon, « La vie pour de vrai », ses cochons dans « Les 3 mousquetaires », ou encore ses chiens dans « Les complices ». Enfin, d'ici quelques semaines, Muriel Bec entamera le tournage d'un très gros projet, "Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois" ; un tournage qui doit durer un an.

L’histoire de cette vie, hors du commun, est par ailleurs à découvrir dans une biographie publiée en juin dernier, qui s’appelle Animal(e), aux éditions Kero.