Loiret : Emmanuel Macron et Marc Fesneau à Outarville vendredi

Déjà venu cet été dans le département pour l’inauguration d’un lieu de mémoire de la Shoah à Pithiviers, Emmanuel Macron est de retour dans le Loiret ce vendredi 9 septembre. Le chef de l’Etat, accompagné du ministre Marc Fesneau, en charge de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, se rendra dans à Outarville, aux Terres de Jim, organisées par les Jeunes Agriculteurs.

Emmanuel Macron échangera notamment avec les organisations membres du Conseil de l’agriculture française et les Jeunes agriculteurs, avant une table-ronde sur le renouvellement des générations. Il rencontrera ensuite des exposants pour évoquer la formation, la transition agroécologique et la robotique agricole.

Les défis de notre agriculture à l'horizon 2030

Dans un communiqué, l’Elysée précise que le Président de la République « reviendra sur les défis de notre agriculture à l’horizon 2030 pour renforcer notre souveraineté alimentaire, face aux conséquences du changement climatique et aux enjeux du renouvellement des générations. A cette occasion, il détaillera les grands objectifs de la concertation et les axes de travail pour la mise en place d’un pacte d’orientation et d’avenir pour le renouvellement des générations en agriculture. »

Terres de Jim est la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. 100.000 visiteurs sont attendus à Outarville du 9 au 11 septembre.