Loiret : ils partent faire un tour d’Europe humanitaire

Deux potes et une Peugeot 205, c’est tout ce dont a besoin Noa, 20 ans, pour partir en road trip à travers l’Europe, en mission humanitaire. « J’ai toujours eu envie de faire un raid humanitaire. Le 4L Trophy me tente, mais l’Europ’Raid est plus accessible » assure le jeune étudiant de l’INSAT à Nevers. Un parcours de plus de 8 000 km à travers les pays de l’Europe. Trois semaines à découvrir les paysages du continent, 20 pays traversés, avec comme objectif de distribuer à des enfants de quatre pays pauvres 70kg de fournitures scolaires, médicales, sportives.

« On veut revenir entier ! »

L’aspect humanitaire prend une grosse part dans ce voyage pour les trois amis. C’est essentiellement pour cela qu’ils font ce road trip. « C’est touchant d’aider les enfants en difficultés, et dans différents pays » témoigne Noa. Mais ce n’est pas l’unique objectif : « on veut réaliser un très grand voyage. Partir pour trois semaines et plus de 8 000 km de route, c’est fatigant et éprouvant. Mais c’est motivant aussi ». Et ils seront servis ! Ils partiront de France, passeront par la Suisse ou encore l’Italie avant de rejoindre les pays d’Europe de l’Est, où seront distribuées les fournitures. Puis ils repartiront par la Pologne, l’Allemagne pour une arrivée à Paris.

Mais il y a quelques appréhensions, tout de même, du côté du trio. Bien que l’organisation les aide, les surveille et les suit de très près durant le voyage, ils ont dû prendre leurs précautions de leur côté également. « On doit prendre la carte européenne d’assurance maladie nous-même, c’est obligatoire. Durant le voyage, on a une balise GPS qui permet à l’organisation de nous suivre. Ça nous permet d’être plus sereins » assure-t-il. Il y a très peu de chances qu’ils leur arrivent quelque chose, mais l’Oratorien en rigole : « on veut revenir entier ! »