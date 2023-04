Loiret : ils participent à un raid humanitaire… en twingo !

C’est au détour d’une publicité postée sur les réseaux sociaux, qu’Alexandre Berteau-Neret et Jérémy Lecomte se sont laissés tenter par l’aventure. Organisé par la société mancelle Tana Eco, l’évènement vise à soutenir une association sarthoise, les P’tits doudous d’Aliénor, qui a pour but d’améliorer l’accueil et le bien-être des enfants hospitalisés. Ainsi, les équipages s’engagent à faire connaitre les valeurs de l’association. Les organisateurs, eux, lui reverse la somme de 100 euros pour chaque équipage engagé.

Au programme donc, 10 jours de raid entre la France et le Maroc, soit 4000 km à parcourir. Et comme son nom l’indique, il se fera à bord… d’une Twingo ! Et plus précisément, d’une Twingo première génération.

Alexandre et Jérémy, magasinier et mécanicien automobile, ont déjà trouvé leur bolide pour l’aventure… Il répond au doux nom de « Marguerite » ! « Elle a 28 ans, elle a un toit ouvrant. Il y a quelques réparations, mais l’usure de ses 28 ans », précise Alexandre. « Pour la petite histoire, c’est la voiture d’un collègue qu’on a rachetée. Et en fait, c’était à sa grand-mère, qui s’appelait elle-même Marguerite », ajoute Jérémy.