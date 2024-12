Loiret : l’hypothèse d’une seconde attaque de loup confirmée

Le loup pourrait bien avoir sévi pour la deuxième fois en 10 jours dans le Loiret. L’hypothèse d’une attaque de l’animal en début de semaine a été confirmée à Corquilleroy par les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB). Un agneau a de nouveau été attaqué, alors que mi-décembre, un loup était déjà soupçonné de s’en être pris à des brebis à Dammarie-en-Puisaye. Le canidé n’a pas été formellement identifié, mais les analyses approfondies de l’OFB concluent « qu’une prédation par un loup ne peut être écartée ».

Un "grand canidé" photographié

Par ailleurs, « un grand canidé » a pu être photographié cette semaine par des particuliers près de Beaune-la-Rolande et de Cepoy. Là, encore, « il s’agit très probablement d’un loup », estime l’OFB, à qui les photographies ont été envoyées. Pourrait-il s’agir de l’animal responsable des attaques de troupeaux ? Les individus nés au printemps dernier prennent peu à peu leur place au sein de la meute, certains animaux sont donc actuellement en pleine dispersion afin de chercher un nouveau territoire. En quelques jours, le loup peut parcourir jusqu’à 800km avant de trouver un endroit où s’installer.

Courant janvier 2025, la préfecture du Loiret va mettre en place une cellule de veille dédiée au loup avec l’ensemble des acteurs concernés. En attendant, elle rappelle que les agents de l’OFB ont accru leur vigilance et que les pertes des éleveurs en cas d’attaques de loups seront indemnisées. Le loup n'est pas un animal considéré comme dangereux pour l'homme. Le risque d'attaque n'est pas nul, notamment s'il se sent en danger, mais le loup ne considère pas l'homme comme une proie et a plutôt tendance à fuire sa présence.