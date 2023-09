Loiret : Nicolas Sarkozy dédicacera son livre le 14 septembre

Nicolas Sarkozy dans le Loiret, ce jeudi ! L’ancien chef de l’Etat, condamné pour corruption et trafic d’influence (affaire des écoutes, dite Paul Bismuth), se rendra à Olivet, à l’espace culturel E. Leclerc, pour y dédicacer son dernier livre, Le Temps des Combats. Nicolas Sarkozy rencontrera son public de 17h à 19h, et l’espace culturel sera privatisé pour l’occasion. Le Temps des Combats est le deuxième tome des mémoires de l’ancien chef de l’Etat, et retrace la période 2009-2011 de son quinquennat. Sorti le 22 août dernier, il s’est vendu à 50.000 exemplaires en trois semaines selon l’éditeur Fayard.