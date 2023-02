Loiret : nouvelle association pour les enfants neuroatypiques

Catherine Quach est mère de deux enfants, dont une petite fille autiste. En arrivant dans le Loiret il y a deux ans et demi, elle est rendue compte qu’il n’y avait pas beaucoup d’activités proposées pour les enfants dits neuroatypiques. Et comme on n’est jamais mieux servis que par soi-même, elle a donc décidé de créer son association, aux côtés de Céline Merlin, secrétaire et trésorière.

Ainsi, tous les mercredis à Thimory, près de Montargis, le "Labo des p'tits extras » propose des activités adaptées aux enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme ou le TDAH. « On propose des ateliers qui vont plutôt dans une orientation d’art thérapie, nous explique la présidente de l’association, pour exprimer ses émotions et les gérer. L’idée aussi est de développer les habilités sociales de ces enfants, c’est-à-dire le savoir-vivre ensemble ».