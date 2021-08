Loiret : plusieurs centaines de créneaux disponibles pour se faire vacciner à Olivet cette semaine

Alors que le pass sanitaire est entré en vigueur ce lundi 9 août dans les bars et restaurants, les établissements de santé et les transports en commun longue distance, il est possible de se faire vacciner contre le covid cette semaine à Olivet, dans le Loiret. Plusieurs centaines de créneaux sont disponibles jusqu’à samedi, annonce la préfecture du Loiret : près de 300 ce mardi, 200 mercredi, 250 jeudi, 350 vendredi ou 200 samedi.

Il est cependant nécessaire de prendre rendez-vous, via la plateforme Doctolib. La préfecture rappelle que la vaccination est aussi ouverte pour les 12-17 ans. A ce jour, 320.000 personnes sont entièrement vaccinées contre le covid dans le Loiret.