Crédit: Son et Lumière de Cléry

Soirée Halloween au Son et Lumière de Cléry !

Plongez dans les décors du parc du Son et Lumière de Cléry à Dry, pour tenter de résoudre une énigme mystérieuse… et effrayante. Nous sommes en Octobre 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans un petit village. Une mystérieuse maladie a fait son apparition, ne laissant peu de survivants. Les morts se sont alors mêlés aux vivants, et hantent les lieux…

Effrayant, non ? À vous de découvrir le mal qui hantent ces lieux, en gardant votre sang froid. Les participants seront alors invités à déambuler dans les décors du spectacle de l’été. L’an dernier, 1000 personnes ont répondu présentes.

Pour les moins téméraires, un concours de citrouille est également proposé gratuitement, à tous les visiteurs. Un jury récompensera les plus terrifiantes. De nombreux lots sont à gagner.

Informations pratiques :

Mardi 31 octobre, de 18h30 à 23h.

8 euros par personne, accessible pour les plus de 8 ans.

Réservation fortement conseillée, sur le site internet du Son et Lumière de Cléry.

Restauration sur place

Parking gratuit.