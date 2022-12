Loiret : une collection de BD dédiées aux femmes

. .

Deux nouveaux ouvrages sont donc désormais à découvrir. L’un porte sur Marie-Madeleine, tandis que l’autre est une fiction, dont les femmes sont les personnages centraux. L’intrigue du Jeu des dames se déroule en Bourgogne, à Semur-en-Auxois. « Des femmes du peuple et de la petite bourgeoisie bourguignonne à la fin du Moyen-âge, qui avec sang-froid et malice vont déjouer un complot politique, nous précise Fabien Müllers. On a ces femmes qui agissent un petit peu dans l’ombre, avec toutes les implications que ça peut avoir sur la vie de Semur-en-Auxois et de ses habitants ».