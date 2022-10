Loiret : une famille d’Ingré plaque tout pour faire le tour du monde !

Vanessa, Benoît et leurs enfants Mélyne, 9 ans, et Jules 7 ans, se sont envolés fin août pour l’Indonésie, première étape de leur tour du monde. Ce projet est né il y a trois ans, dans la tête des parents, alors qu’ils revenaient de leur voyage de noces en Thaïlande. Conquis par la gentillesse et l’hospitalité des Thaïlandais, et la beauté des paysages, Vanessa et Benoît voulaient partager ça avec leurs enfants

Les enfants, eux, n’avaient jamais quitté la France, Vanessa non plus (avant la Thaïlande). Mais après le COVID et les confinements, l’appel de l’aventure était trop fort.