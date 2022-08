Loiret : une femme enceinte tuée à Montargis, la thèse du féminicide privilégiée

Le parquet de Montargis a ouvert ce mercredi 3 août une enquête pour meurtre par conjoint, après le décès d’une femme de 30 ans tôt dans la matinée. Son conjoint, âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue.

Les secours sont intervenus pour une femme « qui se trouvait inconsciente » et présentait « de multiples fractures », selon le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial. « Après des gestes de réanimation, elle a été transportée au Centre hospitalier de l’agglomération montargoise, où, malgré les soins prodigués, elle est décédée. » Enceinte de 8 mois, le bébé qu’elle portait n’a pas non plus survécu.

Son mari en garde à vue

« Dans ses premières déclarations, son mari a admis qu’une dispute avait eu lieu mais explique que, s’il a pu avoir des gestes violents, c’était pour empêcher son épouse de se faire du mal à elle-même », poursuit le procureur. Une autopsie du corps de la victime est programmée ce jeudi à l'institut médico-légal de Tours.

Le suspect était déjà connu de la justice pour des délits routiers, mais pas pour des violences. Selon le procureur Loïc Abrial, l’appartement de la famille était « insalubre ». Leurs trois enfants, âgés de 5, 3 et 2 ans, ont été placés provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu’un autre enfant de 3 ans, né d’une relation du mari avec une seconde compagne, qui vivait aussi sur place.





(Avec AFP)