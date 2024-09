« Lol : qui rit, sort ! » : le casting de la saison 5 dévoilé

On connait le casting de la saison 5 de "Lol : qui rit, sort !"

Prime Vidéo a dévoilé ce mercredi 25 septembre le nom des participants à la saison 5 de son émission « Lol : qui rit, sort ! ». Pour rappel, dix personnes sont enfermées dans un loft et doivent faire rire les autres mais ne pas rire eux-mêmes. Les candidats jouent pour des associations. Au casting de cette nouvelle saison, les fans pourront notamment retrouver le comédien Artus, réalisateur d’Un P’tit truc en plus, succès français de l’année au cinéma.

Des humoristes et un combattant de MMA

Muriel Robin participera également, tout comme Fred Testot, Marina Rollman ou encore Vincent Dedienne, qui présentera une émission spéciale du Maillon Faible sur M6 le 16 octobre prochain. Camille Chamoux, la scénariste de la série Dix pour cent, Jérôme Niel, vidéaste et humoriste, Fatou Guinea, actrice et entrepreneure, ou encore Alexandre Kominek, comédien et compagnon de Florence Foresti, sont également de la partie. Enfin, le combattant de MMA Cédric Doumbè complète le casting.

La saison 5 sera de nouveau présentée par Philippe Lacheau. La date de diffusion n’a pas encore été dévoilée. L’an dernier, Audrey Lamy avait remporté le jeu pour la fondation Tara Océan.