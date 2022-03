Loterie : il gagne 10 millions deux fois de suite, en 3 ans

10 millions de dollars. Deux fois. A trois ans d’intervalle. Les joueurs réguliers sont contents pour lui... mais en fait, non.

Après avoir remporté 10 "patates" en 2019, cet habitant de l’Etat de New York (Etats-Unis) n’avait pourtant jamais arrêté de jouer aux jeux de grattage.

Il y a quelques jours, il jette donc son dévolu sur un ticket de la "New York Lottery", rapporte NBC New York. Bien lui en a pris : il décroche de nouveau le jackpot : 10 millions de dollars, soit un peu plus de 9 millions d’euros.

Seul ombre au tableau : il cherche encore à dépenser la somme qu’il a gagnée en 2019. On peut lui donner des idées, s'il le souhaite.