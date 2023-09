Louer des jouets grâce à Lib & Lou à Vierzon

C’est toujours pour répondre à un besoin que naissent les bonnes idées ! Alors qu’elle donne naissance à sa deuxième fille, Morgane Longo redoutait de devoir acheter de nouveaux jouets qui allaient encombrer un peu plus son intérieur. D’autant plus lorsqu’on sait que ces jouets auront une durée d’utilisation très courte. Elle s’est mise alors en quête d’un service de prêt ou de location, mais a « fait chou blanc ». « J’ai passé une nuit blanche sur internet, en me disant qu’une ludothèque en ligne, ou de la location de jouets sur internet, ça n’existe pas. Du coup, j’ai décidé de le créer », nous explique Morgane.

Formules et abonnement

C’est ainsi qu’est née « Lib & Lou », une plateforme de location de jouets et jeux. Le principe est simple : payer la location au mois, et renvoyer les objets quand on ne les utilise plus. « On a trois formules. Vous passez votre commande, vous la recevez en point relais. Vous l’utilisez le temps que vous souhaitez, et quand vous n’en avez plus besoin, vous échangez les jeux avec des nouveaux ». Une garantie casse est par ailleurs prévue par la plateforme, au cas où les enfants les abimeraient.

Les clients peuvent louer 4 à 10 jouets en même temps, et peuvent les choisir parmi un catalogue de plus de 1000 références, « qui vont de la naissance à des jeux de société pour adultes », nous précise Morgane.

Demande croissante

Dans un contexte économique et écologique tel que nous vivons, la formule semble fonctionner. « En 2019, louer des jouets ça parlait beaucoup moins qu’aujourd’hui », souligne la fondatrice de Lib&Lou. Mais aujourd’hui, la plateforme a su trouver son public. Elle s’est également entourée de partenaires de renoms, comme Playmobil ou Oxybul.

Morgane Longo a par ailleurs récemment été choisie pour concourir à la finale nationale du forum dédié aux femmes entrepreneures Be a Boss Tour. Celle-ci aura lieu le 21 septembre, à Paris.