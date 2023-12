Luna Lacharme, de Miss Bourgogne à Miss France ?

La dernière fois qu’une Miss Bourgogne avait emporté le titre national, c’était en 2013 avec Marine Lorphelin. Ce samedi, Luna Lacharme, espère connaître le même destin. A 18 ans, la jeune fille originaire de Saône-et-Loire poursuit des études en marketing à Lyon.

Vibration : Pourquoi avoir tenté l’aventure Miss France ?

Luna Lacharme : Ce n’est pas moi qui me suis inscrite, ce sont mes parents, pour l’élection départementale en Saône-et-Loire. Quand ils m'ont annoncé, j'étais surprise, un peu contre, parce que j'avais beaucoup peur du regard des gens, du jugement, et je n'ai pas beaucoup confiance en moi. J’y suis tout de même allée, dans l'optique « on essaye et on voit » et au final, je me suis pris au jeu et j'ai continué, j'ai gagné Miss Saône-et-Loire et après Miss Bourgogne. J’ai vraiment bien aimé.

Racontez-nous, comment se sont passées ces deux élections ?



LL : C’était très différent. En Saône-et-Loire, ce n'était pas le même enjeu. J'étais très surprise d'avoir été élue, puisque je ne m'y attendais pas. Et pour Bourgogne, je me suis vraiment mis un objectif en tête qui a été atteint. En revanche, je me suis mise beaucoup plus de pression pour réussir. Donc, j'étais plus stressée.

A quelques heures du concours national, comment vous sentez-vous ?

LL : Forcément j'ai envie de réussir et gagner la couronne, mais avant tout c'est vraiment pour moi montrer de quoi je suis capable et jusqu'où je peux aller.

C’est un avantage pour vous que le concours ait lieu à Dijon, en Bourgogne ?

LL : C'est un plus parce que les Bourguignons se sentiront plus concernés. C’est aussi un stress, ça met une certaine pression, parce que c'est chez moi, il faut que j'y réussisse. Des Miss Bourgogne ont déjà été élues Miss France, Sonia Rolland en 2003, Marine Lorphelin en 2013 et pourquoi pas moi en 2023 ? Tous les 10 ans, ce serait quand même beau (rires).

Le concours Miss France est à suivre sur TF1 ce samedi 16 décembre à 21h10.