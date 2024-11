Lyynk : l’appli conçue pour améliorer la santé mentale des adolescents

Les utilisateurs peuvent aussi accéder au « Blog », sur lequel ils pourront retrouver des articles autour des questions que peuvent se poser les jeunes en situation d’instabilité mentale. Enfin d’autres services proposent la création d’un contrat entre l’adulte de confiance et le jeune, des activités partagées pour renforcer leur lien et une évaluation de leur relation leur permet de suivre l’évolution de la relation sur le long terme. Ainsi, le jeune apprend à se confier plus facilement, évitant ainsi une surcharge émotionnelle qui peut parfois mener au pire.



Avec plus de 230 000 téléchargements, « Lyynk » est tout simplement l’application la plus téléchargée sur le mois de septembre. Et les témoignages s’accumulent. « Bonjour, je voulais vous remercier. Grâce à vous j'ai eu le courage de demander à ma mère d'aller voir une psychologue alors que cela fait 3 ans que je n'ose pas même si j'en ai besoin. », « Bonsoir, je voulais juste vous remercier d'avoir créé ce compte, car grâce à lui, je réussis à sortir de la dépression et maintenant, je suis plus heureuse et j'arrive à recréer des liens avec ma mère. » sont les messages, rassurants, que l’on peut trouver sur le site web de l’application.

Preuve que cette initiative se révèle plus qu’utile pour de nombreux jeunes à la santé mentale fragile.



À l'occasion de la Journée Nationale de la Lutte Contre le Harcèlement, le 7 novembre, Lyynk organise un évènement qui réunira de nombreux influenceurs. Une enquête à destination de leurs abonnés a été mise en place pour récolter de nouveaux témoignages et ouvrir la discussion sur le sujet. Les résultats de l'enquête seront ainsi révélés à cette occasion.