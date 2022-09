C’est une première pour le programme. Dans le 41ème épisode de la 7ème saison, le dessin-animé Peppa Pig a mis en scène un couple lesbien. Initiative saluée par la communauté LGBTQI+, qui avait lancé une pétition il y a deux ans, signée par près de 24 000 personnes. La pétition demandait d’intégrer des parents du même sexe dans le programme.

« Ma maman et mon autre maman »

C’est donc désormais chose faite. L’épisode en question, diffusé mardi 6 septembre sur la chaîne britannique Channel 5, montre un personnage ours polaire, décrivant sa famille à ses camarades de classe. Le dessin présente « ma maman et mon autre maman » d’après l’ours polaire. Plus tard dans l’épisode, on voit même le couple en question venir chercher leur fille. Peppa Pig, qui existe depuis 18 ans, est désormais diffusé dans plus de 180 territoires dans le monde.