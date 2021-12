Bonne nouvelle pour les fans de Magic Mike ! L’acteur Channing Tatum vient de confirmer le retour de son personnage emblématique pour une « dernière dance », six ans après le succès au box-office de Magic Mike XXL. Ce troisième volet intitulé Magic Mike’s Last Dance est produit par Warner Bros. Pictures et toujours réalisé par Steven Soderbergh avec un scénario signé Reid Carolin.

CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Pour l’heure, très peu d’informations ont été divulguées concernant l’intrigue et le casting, comme par exemple la présence des acteurs Matt Bomer et Joe Manganiello. De plus, la production n’a évoqué aucune date de sortie pour le film. Celui-ci ne sortira d’ailleurs pas au cinéma, mais directement en streaming sur la plateforme HBO Max. Un choix surprenant, compte tenu des recettes engendrées par les deux précédents volets : plus de 100 millions de dollars.