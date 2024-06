Magie à l’hôpital, invitée de prestige à Family Park !

Leur permettre de s’évader de leur quotidien... L’association Magie à l’hôpital a été créée à Tours en 2006, et s’est donnée pour mission d’apporter de la joie aux enfants hospitalisés. Elle réalise alors notamment les rêves des enfants, grâce à des dons et des subventions locales.

Le 22 juin prochain, l’association emmènera 150 enfants et leur famille à Family Park, pour une journée pleine d’émotions. Cette même opération avait déjà eu lieu en 2019. « On s’entend très bien avec Magie à l’hôpital. On avait travaillé ensemble en 2019 et donc on voulait renouveler l’expérience », nous explique Alexis Dalençon, directeur d’exploitation de Family Park.

Comme des princes

Le parc d’attraction s’engage alors à offrir un accueil privilégié à ces familles au quotidien difficile. « C’est une journée très spéciale, avec beaucoup d’émotions, ajoute Alexis Dalençon. Ils vont pouvoir profiter tout au long de la journée d’attractions en illimitée. On leur réserve l’accès prioritaire (…) Ils ont un spectacle qui leur est dédié exclusivement. On leur offre le repas de midi… voilà, c’est important pour nous de voir leur sourire tout au long de la journée ».

Les équipes du parc se mobilisent également pour permettre à ces familles de profiter pleinement de leur journée. Pour cela, un protocole est mis en place en amont auprès des équipes et Magie à l’hôpital. « Nos opérateurs d’attraction vont être formés et sensibilisés pour les accueillir correctement, prendre le temps nécessaire puisque certains enfants vont devoir être transférés d’un fauteuil par exemple ».

A noter que le parc restera ouvert au grand public, mais sachez que pour chaque entrée vendue ce jour-là, 50 centimes seront reversés à l’association.