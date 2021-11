Magie et Sorcellerie au château d’Angers pour Noël !

Si le programme complet sera dévoilé ce jeudi 10 novembre, le château d’Angers nous met l’eau à la bouche ! Avis aux fans d’Harry Potter, l’univers du petit sorcier rythmera le week-end du 10 décembre.

« Dans un univers enchanteur mis en scène par Global Vegetal », précise le Domaine national, le château accueillera un marché de créateurs locaux, mais aussi une exposition de photos, et des sculptures monumentales.

Des animations autour du thème de l’événement sont également à prévoir : « cracheur de feu, fauconnier et échassier, parcours apprenti sorcier, concerts dans la galerie de l’Apocalypse, jeux de piste grandeur nature, photomaton et boîte-aux-lettres de Madame Noël, breuvages et collations… »

Le château ouvrira par ailleurs en nocturne, le vendredi et samedi. Un spectacle de sons et lumières sera proposé au public. Infos et réservations sur le site du château d’Angers.