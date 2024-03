Magix d’Orléans : du baby-foot mais… au haut-niveau !

300 joueurs de baby-foot, licenciés en club, se sont affrontés le week-end dernier à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, à l’occasion du championnat de France des clubs. Ce sont les Magix, nouveaux pensionnaires de Ligue 1, qui étaient chargés par la Fédération Française de Football de Table d’organiser l’évènement. Un nouveau challenge pour le club orléanais, qui n’existe que depuis 3 ans !

L’initiative a été lancée par Anthony Néau, passionné de baby-foot, mais pour qui ça ne suffisait plus de jouer seulement avec des copains. « Je voulais jouer en club, mais il n’y en avait pas dans le coin, alors j’ai créé le mien », nous explique-t-il.

Adversité et challenge

Si le baby-foot semble, au premier abord, un loisir de bar et de vacances, pour d’autres c’est une réelle activité sportive, qui s’adresse à ceux qui ont envie de se challenger. « Dans tous sports, tout le monde joue un peu au foot, au tennis. Il y en a qui se débrouillent mieux que d’autres, et qui ont besoin d’adversité, de challenge, de défi », souligne Anthony.

Et puis la pratique s’est quand même professionnalisée avec la création d’une fédération en 1991, « avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, qui ne sont pas les règles de bar et qui sont plus simples, précise le Président des Magix. Le fait d’en faire quelque chose de très sportif, avec des compétitions, des entraînements, des séances, des clubs etc… ça amène à ce que tout le monde ait envie de se dépasser et être le meilleur ».

Les Magix proposent deux séances d’entrainement par semaine, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, les lundis et jeudis soirs. Il organise également régulièrement des évènements ouverts au grand public, dans les bars. Et tous les ans est proposée une soirée de gala autour du baby-foot, et de la magie (la 2ème passion et le premier métier d’Anthony !). Plus d’infos sur le site internet du club !