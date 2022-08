Maine-et-Loire : 600 hectares ravagés par les flammes, le feu toujours pas maitrisé

Le violent incendie qui touche les environs de Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire) a continué sa progression cette nuit. Alors que 200 hectares de végétation avaient déjà brûlé à 23h la nuit dernière, le bilan a grimpé à 600 hectares en début de matinée. Selon la préfecture, 500 hectares sont toujours menacés, alors que le feu n’est pas encore maitrisé.

Les pompiers ont identifié une vingtaine de points sensibles et sont actuellement 300 à intervenir, accompagnés d’une centaine de véhicules et aidés par les agriculteurs locaux. Un avion Dash a été déployé dans la soirée hier, et devait l'être de nouveau ce mardi matin. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées. L'incendie a débuté dans l'après-midi lundi. Quelques explosions ont été entendues puisque un site de stockage d'obus de la Seconde guerre mondiale a été touché.