Maine-et-Loire : des champions olympiques au Mondial du Lion !

Une belle fête se profile du côté du parc de l’Isle-Briand (Maine-et-Loire). Le championnat du monde des jeunes chevaux débutera ce jeudi, et des beaux noms de l’équitation sont annoncés. « On aura la présence de deux Français médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo, Nicolas Touzaint et Karim Laghouag, nous précise Sophie Cellier, directrice technique du Mondial du Lion. Mais également la championne olympique en titre allemande, Julia Krajewski ».

Au total, 23 nations seront présentes ce week-end. Des nouveautés sont à prévoir autour de la compétition de cross, mais aussi du côté des animations. De nombreuses activités destinées aux plus jeunes seront notamment proposées sur les journées de samedi et dimanche.

La billetterie est à retrouver sur le site du Mondial du Lion. Les organisateurs espèrent, côté fréquentation, atteindre le niveau de 2018, soit autour de 40 000 spectateurs sur les 4 jours de compétition.