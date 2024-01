Maine-et-Loire : le point sur la mobilisation des agriculteurs

Des perturbations sont en cours sur les routes du Maine-et-Loire ce jeudi 25 janvier, en raison de la mobilisation des agriculteurs. La préfecture recommande d’éviter plusieurs secteurs :







Baugé-en-Anjou : depuis le 24 janvier 18h30, blocage du rond-point entre la RD766 et RD938 et du rond-point du Super U

itinéraires recommandés : par Beaufort, la Flèche ou l’A85

Le Lion d’Angers : depuis le 24 janvier 21h, blocage du rond-point situé sur la RD765 au niveau du Super U

itinéraires recommandés : par Candé

Brissac : depuis le 25 janvier à partir de 8h30, blocage du rond-point situé au croisement de la RD748 et RD761, au niveau du centre Leclerc.

itinéraires recommandés : par la RD160 ou par les axes Angers-Saumur

Cholet : depuis le 25 janvier 9h, perturbations sur les axes reliant Chemillé à Cholet, depuis 10h dans le centre-ville de Cholet, puis à la barrière de péage Nord de l’A87





Vivy : depuis le 25 janvier 10h, perturbations au rond-point La Ronde (croisement entre RD 347 et 767), avec risque de perturbation de l’entrée/sortie n°3 sur l’A85 (Vivy-Saumur)



Plusieurs autres actions sont également annoncées ces prochains jours :





Durtal et Seiches-sur-le-Loir : le 29 janvier à partir de 6h, blocage sur l’A11 aux barrières de péage des sorties n°11 et 12, dans le sens Paris-Nantes et dans le sens Nantes-Paris