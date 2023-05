Malgré les pluies du printemps, un risque de sécheresse élevé cet été

Le printemps 2023 vous a peut-être semblé pluvieux, notamment les mois de mars et avril. Difficile alors peut-être de comprendre les craintes de sécheresse qui pèsent sur l’été, le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ayant récemment estimé que 68% des nappes phréatiques françaises avaient un niveau inférieur aux normales de saisons. « Dans le nord de la France ou la Bretagne, on a en fait eu un printemps dans la moyenne en termes de précipitations », rappelle Davide Faranda, chercheur et climatologue au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). « Dans le sud de France, on a en revanche eu un déficit de pluie, qui perdure encore. » Comment expliquer alors cette différence entre notre ressenti et la réalité statistique ? « On a un biais cognitif : comme notre corps a besoin de soleil et de vitamine D, on a tendance à oublier quand il fait beau. C’est pour ça que notre travail est de vérifier cela avec des statistiques », explique Davide Faranda.

Un hiver sec aux nombreuses conséquences

Le printemps 2023 a en fait été marqué par des épisodes orageux intenses, mais courts. « Ces pluies orageuses ou diluviennes ne sont pas bénéfiques, surtout si le sol est très sec comme on a eu cet hiver. Les pluies se sont écoulées en surface sans pénétrer dans les nappes phréatiques », détaille le climatologue. « Quelques jours de pluies orageuses, ce n’est pas suffisant pour remplir les nappes. Au contraire, ça peut même créer des dégâts comme en Emilie-Romagne (Italie). Un premier épisode de pluie a contribué à modifier la géographie des rivières car l’eau s’écoulait en surface. Cela a causé des inondations lors des épisodes pluvieux suivants. » La sécheresse hivernale a donc eu de fortes conséquences ces derniers mois en rendant les sols secs et imperméables. Qui plus est, un deuxième problème s’est posé cet hiver. « La neige est un réservoir d’eau. Peu de neige en hiver comme cette année en France, cela impacte le niveau des nappes pour la saison estivale », explique Davide Faranda.