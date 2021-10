Et ça recommence… Trente-et-un ans après la sortie de Maman, j’ai raté l’avion (Home Alone, en version originale) avec Macaulay Culkin, une nouvelle version du film culte s’apprête à sortir sur la plateforme de streaming Disney+. Intitulé Maman, j’ai raté l’avion (ça recommence !) (Home Sweet Home Alone, en VO), le film est cette fois-ci réalisé par Dan Mazer (Dirty Grandpa) et reprend l’histoire du film original de 1990 : un enfant abandonné par sa famille pendant les vacances de Noël (bande-annonce ci-dessous).

« PAS DE PARENTS, PAS DE PROBLÈME ! »

Exit les McCallister. Place à la famille Mercer ! Un petit garçon prénommé Max se retrouve seul chez lui alors que toute sa famille s’envole pour le Japon. Bien décidé à « défendre sa maison », l’enfant va déjouer les tentatives d’un couple déterminé à récupérer un précieux héritage. Humour, cascade et émotion… Le combo parfait pour un film de fin d’année ! Au casting, on retrouve Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki et Chris Parnell.

Maman, j’ai raté l’avion (ça recommence !) sera disponible à partir du 12 novembre prochain sur Disney+.