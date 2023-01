Marathon de Saumur : « Une épreuve difficile qui demande de l’entrainement »

42 kilomètres et 195 mètres très précisément. C’est la distance à parcourir si l’on compte participer au prochain marathon de Saumur. Deux autres épreuves auront lieu : le semi-marathon et l’épreuve combinée à réaliser en binôme, et regroupant la course (12 kilomètres) ainsi que le canoë (7 kilomètres).

Des animations musicales vont aussi parsemer les parcours pour assurer l’ambiance. « Le but est de créer une expérience inédite pour les coureurs qui se concentreront sur autre chose que leurs efforts le temps de l’animation », assure Justine Morelle, chargée de communication pour le marathon.

Un entrainement sur plusieurs semaines

La 5e édition aura lieu le dimanche 14 mai. Peut-être que cela paraît loin, mais pour ce genre de courses, il vaut mieux anticiper et se préparer dès maintenant, avertit Justine Morelle : « c’est une épreuve difficile qui demande de l’entrainement, mais ce n’est pas aussi inatteignable qu’on le pense. Le prérequis avant de démarrer un plan d’entrainement, c’est déjà de pouvoir courir 1h15 / 1h30 en autonomie ».

Un plan d’entrainement a donc été créé en partenariat avec le club d’athlétisme du Saumurois. « Ce sont 16 semaines, en fonction des disponibilités des personnes, il y a trois ou cinq séances par semaine. C’est adapté à tous et les séances sont variées. Il y aussi des plans d’entrainement plus courts pour les coureurs qui veulent le faire en 12 semaines », précise la chargée de communication.

Quelques changements ont été apportés à cette nouvelle édition. « On s’est concentrés sur la fin de la course pour permettre aux coureurs d’avoir une arrivée très roulante. C’est déjà le cas, puisque c’est le troisième marathon le plus roulant de France : il est plat et possède peu de tournants. Et on favorise encore un peu plus ce paramètre avec une arrivée beaucoup plus facile et directe », conclut Justine Morelle.

Si vous vous sentez d’attaque pour participer et profiter des beaux paysages à contempler exclusivement sur les bords de Loire, vous pouvez vous inscrire ici.