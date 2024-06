Marc Cerrone pressenti pour faire la cérémonie d’ouverture des JO de Paris

Après les polémiques et les rebondissements, enfin un dénouement concernant la star qui se produira sur scène lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Nos confrères de BFM TV révèlent ce mercredi 12 juin que le show aurait été confié à Marc Cerrone, grande figure de la musique électronique et disco des années 70 et 80. Le musicien et compositeur de 72 ans a vendu plus de 30 millions de disques à travers le monde, notamment son tube phare "Supernature" qu’il jouerait alors sur scène le 26 juillet.

D’après la chaine télé, il serait accompagné "d’une chanteuse à dimension internationale" et "qui s’adresse à un public plus jeune". Dua Lipa ? Billie Eillish ? Rosalia ? Taylor Swift ? Ariana Grande ? Le mystère reste entier. Et pourquoi pas Aya Nakamura ? La chanteuse française, artiste la plus écoutée hors de nos frontières, a souvent vu son nom circuler dans la liste des stars envisagées pour l’événement. Ce qui avait suscité de nombreuses réactions racistes sur les réseaux sociaux et valu l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris.