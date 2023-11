Marché de Noël 2023 à Nevers : le programme !

Le marché de Noël de Nevers ouvrira ses portes du 8 au 10 décembre, parc Roger-Salengro. Il sera inauguré après le lancement des illuminations, qui auront lieu le vendredi 8 décembre, à 18h, place Carnot. Il s’accompagnera d’un spectacle inaugural, « Toys », proposé par la compagnie Les Ambianceurs. Une déambulation festive est au programme. L’inauguration du marché de noël se fera, quant à elle, à 19h30. A noter qu’à cette occasion, le réseau de transports en commun Taneo sera gratuit, de 17h jusqu’à la fin du service, mais aussi tous les samedis de décembre !

Tout au long de ces trois jours de marché, des animations sont programmées. Le Père Noël accueillera les enfants, des ateliers culinaires seront animés par l’association des Toques Nivernaises, et des ateliers de décoration végétale par la boutique Pastel. À noter également des déambulations de personnages Disney, de la Fanfare Pop Street, de la compagnie Litha (danse et arts du feu) et des déambulations équestres.

Un peu plus tôt, les 2 et 3 décembre, les commerçants de la place Saint-Sébastien se mettent déjà aux couleurs de noël en proposant le temps d’un weekend de nombreuses animations (concerts, danse, maquillage pour enfants et animations commerciales…)

Bulles géantes

Les décorations seront à elles seules une attraction pour ces fêtes de fin d’années, avec des bulles géantes à découvrir en cœur de ville, place Mancini, Maurice Ravel, rue de Nièvre et square Thévenard.

Des décorations végétales surprenantes seront aussi à découvrir jusqu’au 31 décembre également, rue François Mitterrand. Elles sont réalisées par Aglaé, une start-up qui a mis au point un sérum nutritif, qui permet aux végétaux de s’illuminer dans le noir.

Balade aux lanternes et visite guidée

Une balade aux lanternes sera proposée le vendredi 8 décembre, à partir de 17h30, par l’Office de Tourisme de Nevers. Au programme : une découverte des rues peu connues du quartier historique. À partir de 6 ans (attention aux poussettes : les chemins empruntés ont des escaliers et pavés). Durée 1h30.

De 6 à 11 ans • 4€

à partir de 12 ans • 8€

Billetterie et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Découvrir la ville sous les illuminations. Des visites guidées sont également programmées :

Vendredi 15 • 18 h - 19 h 30

Vendredi 22 • 18 h - 19 h 30

Vendredi 29 • 18 h - 19 h 30

Gratuit - sur inscription - à partir de 10 ans Rendez-vous devant l’entrée du Palais ducal, 4 rue Sabatier. Réservation possible sur culture.nevers.fr ou par téléphone : 03 86 68 44 60

Autres temps forts

Fête foraine au parc Roger-Salengro ! Du 2 décembre au 14 janvier, manèges et stands seront ouverts tous les jours de 14h à 21h.

Du 8 au 24 décembre, à 17h, l’Hôtel de ville de Nevers récompense les enfants sages ! Des lâchés de bonbons seront opérés à travers les fenêtres du bâtiment !

Le mardi 26 décembre, à 10h et 12h, une visite contée, gratuite, aura lieu au Palais ducal. « Quel remue-ménage, Noël est passé, la bûche est consommée, les grandes oreilles ont entendu. Si tu veux, viens en habits de les invités sont partis... Mais chut ! Je vais te raconter ce que prince, de princesse ou de fée... » Réservations sur culture.nevers.fr.

Noël en boite, au Musée de la Faïence et des Beaux-arts. Le musée de la Faïence et des Beaux-arts possède une riche collection de boîtes ornées. À l’intérieur, personnages, animaux en verre, mie de pain, paperolles... Tout un petit monde à découvrir avant de fabriquer nous aussi notre boîte de Noël.

Samedi 9 décembre: des déambulations animent le centre-ville. 15 h - 19 h : déambulation de mascottes de la place Saint-Sébastien à la place de la Résistance, en passant par le centre-ville. Et sculpture sur ballons en déambulation.

De la place Saint-Sébastien à la place de la Résistance, demandez votre sculpture sur ballons lors des déambulations en centre-ville. 16 h 30 - 18 h : déambulation de la Parade Lumineuse : 2 fées vêtues d’habits lumineux et de fleurs ainsi qu’un danseur en ailes d’Isis lumineuses !