Artisans, commerçants… Plus d’une cinquantaine de chalets vous accueilleront à partir du samedi 25 novembre au Mans, date de l’ouverture du marché de Noël, place de la République. Pour les becs à sucre : confiseries, nougats, pain d’épice, chocolat pâtissier, crêpes, galettes, gaufres bruxelloises, sucettes de Noël et autres traditionnels chichis seront à déguster.

En parallèle, les amateurs de salés pourront se pencher sur les bretzels, le foie gras, les saucissons, le fromage, les escargots ou encore des spécialités de charcuterie. En vous baladant dans les allées du marché de Noël, vous pourrez trouver aussi des idées cadeaux grâce aux stands de maroquinerie, cosmétique, santons, chaussettes, jeux de société en bois, savons bio, de bijoux ou encore les boutiques de foulards.

Une patinoire et un mini grand-huit

Avec son traditionnel manège-sapin, le marché de Noël sera ouvert tous les jours de 11h à 19h15, et même jusqu’à 20h le vendredi et samedi. Cependant, il sera fermé le lundi 25 décembre et ne sera accessible qu’entre 11h et 17h le dimanche 31 décembre. Le père Noël lui, se montrera tous les mercredis et week-ends de 11h à 19h.

Au programme également lors des festivités 2023 : les concours du pull moche et du plus beau chalet. Enfin du côté de la place des Jacobins, la patinoire va faire encore son grand retour cette année. En famille, vous pourrez également profiter d’un mini grand-huit.