Mariah Carey lance officiellement la saison de Noël ! (vidéo)

Halloween étant désormais passé, la saison de Noël peut désormais s’installer. L’occasion de ressortir les incontournables que sont les décorations, sapins, boissons chaudes, téléfilms romantiques… mais aussi Mariah Carey. L’interprète du hit « All I want for Christmas is you » vient de declarer ce mercredi 1er novembre la période de Noël officiellement ouverte. Comme depuis plusieurs années maintenant, la chanteuse a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo humoristique, où on la voit être sortie de la glace pour les fêtes de fin d’année.

Une chanson qui rapporte gros

La chanteuse – dont l’activité en dehors des semaines précédant Noël reste assez limitée - avait cependant été « décongelée » depuis début octobre. Elle avait annoncé il y a un mois une tournée de Noël aux Etats-Unis, entre le 15 novembre et le 17 décembre. Son titre phare, sorti en 1994, lui rapporte toujours gros aujourd’hui. The Economist a estimé que la diva toucherait environ 2,5 millions de dollars chaque année grâce à ce titre. Au total, « All I want for Christmas is you » lui aurait ainsi rapporté près de 70 millions de dollars en droits d’auteur.

La chanson fait aussi l’objet de produits dérivés et de multiples reprises, comme avec le chanteur Justin Bieber en 2011 ou encore dans le film Love Actually en 2003. Le clip vidéo principal a été visionné 759 millions de fois sur Youtube, mais la diva dépasse largement le milliard de vues si l’on additionne les différentes versions.