Marlène Schiappa prépare un roman sur une femme ministre

La reconversion était toute trouvée pour Marlène Schiappa. Romancière avant de se lancer en politique et d’obtenir différents portefeuilles ministériels sous la présidence d’Emmanuel Macron, l’ancienne Secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative devrait bientôt publier un nouveau roman. Marlène Schiappa va, selon différents médias, cette fois-ci s’essayer à la « new romance », un genre dont l’objectif est de mettre au centre de l’histoire « une femme forte ».

Ses inspirations pour son nouveau récit ne devraient pas être bien difficiles à trouver puisqu’il s’agirait de l’histoire d’une femme ministre, dans les coulisses de la politique. Le roman aura-t-il une valeur autobiographique ? Il faudra le lire pour en juger.

Vers la création d’une ONG ?

Ce roman, publié aux Éditions Fayard, n’a, pour le moment pas de titre, ni de date de publication. Ce n’est pas non plus une nouveauté dans le genre pour Marlène Schiappa, qui avait publié, en 2021, Sa façon d’être à moi. Un roman qui s’inscrivait déjà dans l’idée de la « new romance ».

Marlène Schiappa devrait aussi selon certains médias continuer d’écrire, mais pas nécessairement pour le même format, puisqu’elle serait en passe d’aider Canal+ à développer une série politique. Des projets de créations d’une ONG seraient aussi en cours.