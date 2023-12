Hello, All Stars, Intoxicated, Ready 2 Go… Autant de titres qui ont fait la renommée de Martin Solveig et qui seront sûrement joués sur la scène du Cocorico Electro Festival ! Le DJ de 47 ans est en effet la première tête d’affiche dévoilée de cette 6ème édition 100% électro en partenariat avec Vibration.

Dans un décor de rêve, celui du parc du château de la Ferté Saint-Aubin (Loiret), Martin Solveig devrait aussi en profiter pour partager en live quelques morceaux de son dernier album, Back to life, sorti en octobre dernier soit plus de 10 ans après Smash (2011).

Pour ne pas manquer ce rendez-vous programmé les 12, 13 et 14 juillet prochains, la billetterie de Noël ouvre ce mardi à midi avec des tarifs préférentiels et sera accessible jusqu’au 26 décembre. Et cette semaine, vous pouvez également gagner votre pass 3 jours avec Vibration en vous inscrivant ici.

Notez aussi que cette année, le festival sera accompagné de nombreuses activités le dimanche dès midi. Des navettes seront affrétées depuis Orléans pour un transport écolo responsable ainsi qu'un Camping pour les plus grands festivaliers d'entre vous.

L’an dernier, le Cocorico Electro avait rassemblé 15 000 personnes venues voir Bakermat, Étienne de Crécy ou encore Vladimir Cauchemar.