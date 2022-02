Masques, autotest : le gouvernement assouplit le protocole sanitaire à l’école

Les annonces étaient attendues. Ce vendredi midi, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé un allégement du protocole sanitaire dans les écoles, en raison d’une « amélioration nette » de la situation épidémique.

Parmi les mesures annoncées, le nombre de tests demandé pour les élèves cas contact sera ramené de trois à un seul à partir du 28 février. Ceux-ci ne devront plus faire qu'un seul autotest ou test antigénique au bout de deux jours au lieu de trois actuellement. Les déclarations sur l'honneur que remettent les familles après le premier autotest seront par ailleurs supprimées à partir du 21 février.

Par ailleurs, le protocole passera du niveau 3 au niveau 2 dans les écoles primaires. Conséquence, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur pour les élèves et les personnels au retour des vacances d’hiver de chaque zone. Le masque qui ne sera plus nécessaire pour la pratique du sport en intérieur.





Autre annonce du gouvernement ce vendredi, qui cette fois s’applique à toute la population : le masque ne sera plus nécessaire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal (restaurants, cinémas, etc... ) et ce dès le 28 février, à l’exception des transports.

Avec AFP