Mathieu Grillon prépare un nouveau film à Blois

« On fait passer un message dans ce film, qui est l’entraide, précise l’humoriste. C’est une personne qui se balade dans les rues, et qui un jour va secourir une demoiselle qui se fait agresser. Il va lui venir une idée, mettre un masque (…) et aller aider toutes les personnes dans la rue. Et la question est « peut-on devenir un super héros par une simple volonté ? » ».

Comme pour son premier film, Mathieu Grillon a choisi sa région comme décor. Le tournage aura lieu ces prochaines semaines en Centre-Val de Loire, à Blois et ses alentours. « J’ai toujours essayé de mettre Blois et la région en avant (….) Sur Blois, on aura pas mal de décors, on aura beaucoup de petits commerces (…) On va reconnaitre très vite les rues blésoises. »