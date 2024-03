Maths et informatique : où sont les femmes ?

« Plus il y a de maths et d’informatiques, moins il y a de filles », c’est le constat dressé en début d’interview par Véronique Slovacek-Chauveau, présidente d’honneur de l’association femmes et mathématiques, qui regrette que les choses n’aient pas évoluées à ce sujet. Car aujourd’hui encore, les femmes sont sous-représentées dans les matières scientifiques, bien que l’on soit en 2024 et que l’on sache que ce domaine n’est pas réservé qu’aux hommes.

Stéréotypes sociétaux

Alors, pourquoi ? Véronique Slovacek, professeur de mathématiques, estime que le problème est avant tout sociétal. « On est soumis et soumises aux stéréotypes sociaux de sexe en permanence. Ils sont omniprésents (…) Les maths et l’informatique sont très valorisés maintenant. Ce qui est très valorisé, symboliquement c’est pour les hommes. C’est la société qui nous envoie ça comme message, mais c’est à dose homéopathique. »

Elle donne alors en exemple une publicité pour devenir instituteurs ou enseignants, où les femmes sont représentées avec des enfants, tandis que les hommes sont avec des collégiens ou lycéens. Ou encore, en Janvier 2023, l’édition mensuelle de « J’aime Lire » pour les 8-13 ans, affichait comme affirmation « c’est à partir de 6 ans que les garçons deviennent meilleurs que les filles en maths ».

Des métiers qui recrutent

Et pourtant, comme le souligne la mathématicienne, les métiers à forte composante mathématique ou informatique recrutent ! Et ils ne seraient pas contre de recruter des femmes. « L’intelligence artificielle pleure pour avoir des femmes, parce qu’on a des logiciels et des algorithmes qui sont faits par des hommes, avec le point de vue des hommes. Et on tourne un petit peu en rond ».

Alors pour tenter de convaincre un peu plus les candidates qui hésitent, l’association Femmes et mathématiques, et Animath organisent des journées d’information. À Orléans, le rendez-vous est donné à Polytech, le 28 mars prochain. « Celles qui viennent aux journées sont dans la phase d’hésitation. Elles ne voient pas très bien sur quoi ça peut déboucher comme métier ».

Lors de cette journée « Filles, maths et informatique : une équation lumineuse », une conférence de mathématique ou d’informatique est programmée au début de la journée, suivie de discussions, débats et rencontres avec des femmes scientifiques. L’évènement est ouvert aux jeunes filles scolarisées en 3ème ou seconde. Pour tout renseignement, il faut envoyer un mail à jfetmi@femmesetmaths.fr.