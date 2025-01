Mayhem, le nouvel album de Lady Gaga, sortira le 7 mars !

Mayhem est le premier album studio de Lady Gaga depuis Chromatica, sorti en 2020. La chanteuse avait cependant révélé en septembre dernier un album surprise, Harlequin, en parallèle de la sortie au ciné de Joker : Folie à Deux, où elle incarne le personnage d’Harley Quinn.

Année 2024 mitigée

Lady Gaga a connu une année 2024 mitigée, entre une prestation à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et l’échec critique et commercial de Joker : Folie à Deux, par ailleurs en lice pour sept Razzie Awards, des prix qui récompensent les pires films de l’année. Deux titres de Mayhem sont déjà connus : Disease et surtout le duo Die With a Smile avec Bruno Mars, en lice aux Grammy Awards dans les catégories chanson de l’année et meilleure prestation vocale pop d’un duo ou groupe. Lady Gaga profitera d’ailleurs de l’événement, le 2 février prochain, pour dévoiler le troisième single de Mayhem, qui comportera au total 14 chansons. Elle sera également l’une des têtes d’affiche du festival californien Coachella au mois d’avril.