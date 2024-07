Mbappé au Real Madrid : sa présentation officielle s’annonce "historique" !

Après un Euro 2024 décevant avec l’équipe de France, Mbappé troque son maillot bleu pour le blanc du Real Madrid. L’ex-attaquant du PSG sera officiellement présenté demain midi lors d’une cérémonie XXL ! La presse espagnole parle "d’événement historique", en témoignent les 80 000 supporters présents dans le stade de Santiago Bernabéu pour admirer le nouveau numéro 9 du Real Madrid, tout comme une centaine de journalistes accrédités.

Et ils ne vont pas se contenter de quelques jongles devant les caméras : non, c’est tout un show qui est prévu ! Une passerelle des vestiaires jusqu’au podium sera installée accompagnée d’effets pyrotechniques sur les côtés, sur fond de musique jouée en live par une groupe. Et c’est pas fini ! Le tableau d’affichage vidéo panoramique à 360 degrés du stade retracera les meilleurs moments de la carrière du joueur, avant de conclure en beauté par un feu d’artifice.