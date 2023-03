McDonald's remplace ses potatoes par des frites de légumes, est-ce plus sain ?

Avis aux aficionados des potatoes de McDonald's ! Le géant du fast-food a décidé de lancer une opération spéciale dès le 7 mars prochain et va ainsi remplacer ses célèbres potatoes par des frites de betteraves, carottes et panais durant "trois à quatre semaines", comme l'a annoncé Le Parisien. Le but ? Répondre "aux nouveaux besoins de consommation", et à la volonté des consommateurs de "diversifier leur alimentation", comme le rapporte le quotidien. Cette information doit d'ailleurs faire l’objet d’une campagne de communication dans les prochains jours

"En termes de calories ça ne va rien changer"

S'il est important de consommer cinq fruits et légumes par jour, il est tout de même intéressant de se demander si les frites de légumes sont vraiment plus saines que les potatoes... ou non. D'après Charly Aourir, coach fitness et nutrition cité par le site Elle.fr, cette alternative n’est pas forcément plus healthy. "La carotte, le panais, la betterave ce sont de supers aliments, plein d’antioxydants avec des vertus assez chouettes. Le problème, ici, c’est qu’ils sont cuits dans de l’huile de friture. Le légume va donc être imbibé d’acide gras trans (acides gras insaturé) et en termes de calories ça ne va rien changer", a expliqué l’expert au magazine Elle, précisant que la cuisson au four est meilleure pour la santé.

Charly Aourir félicite tout de même l'effort de McDonald’s. "Cette nouveauté a quand même un point positif : faire connaître et sensibiliser le public aux légumes (...) En revanche, il ne faut pas se dire que, parce qu’on a commandé des frites de légumes au McDo, on a mangé sainement", précise-t-il. En conclusion, la junk-food c'est ok, mais à petite dose !