McDonald's : voici la ville où le Big Mac est le moins cher

Les aficionados du Big Mac le savent : le mythique hamburger n'a pas de prix fixe. Selon les restaurants, le célèbre produit de McDonald's peut aller de 4,45 euros à 6,90 euros, avec un tarif moyen à 5,40 euros dans l'Hexagone. Mais où se trouve le Big Mac le moins cher de France ? Le journal Le Parisien vient de dévoiler une carte virtuelle des restaurants avec leurs tarifs respectifs. Résultat : c'est en Bourgogne, près de Dijon, que le célèbre burger est le plus cher, vendu à près de 7 euros.

À l'inverse, alors que les ingrédients restent exactement les mêmes, c'est à Vincennes, dans le Val-de-Marne, que l'on trouve le Big Mac le moins cher de France, à 4.40 euros. À Paris intra-muros, il faut se déplacer au McDonald's de la rue d'Orsel dans le 18ème ou bien à celui situé rue de Rennes dans le 6ème pour acheter les Big Mac les moins chers de la capitale (4.60 et 4.80 euros). Interrogée par le journal, la direction française de la chaîne de fast-food explique que l'écart de prix entre les différents McDonald's résulte du fait que chaque restaurant est libre de vendre leur hamburger au prix qu'il souhaite.

Et bien que le Big Mac soit également touché par l'inflation, McDonald's France confie que "tout est mis en œuvre pour continuer à proposer à nos clients des prix attractifs et accessibles malgré ce contexte exceptionnel". Selon The Economist, c'est en Suisse que le Big Mac coûte le plus cher au niveau mondial.