Nouveau style pour Mentissa avec son nouveau tube "La vie qu'on mène"

Avis aux fans de Mentissa ! La chanteuse belge, révélée lors de la 10ᵉ saison de The Voice, s’apprête à revenir sur le devant de la scène musicale. Mentissa prépare la sortie de son deuxième album studio, annoncé pour le printemps 2026, un projet très attendu dans le paysage de la pop francophone. Son premier single, La vie qu’on mène, est déjà disponible.

Un nouveau single aux sonorités pop 80’s

Après le succès de son premier album La Vingtaine, certifié album de platine, et sa participation à l’Eurovision pour représenter la Belgique, Mentissa dévoile un titre qui marque un véritable tournant artistique.

Avec La vie qu’on mène, la chanteuse explore une pop moderne inspirée des années 80, un style lumineux et énergique.

Le morceau est co-composé avec Linh, produit par Romain Botti (Helena, Louane…) et co-écrit avec Noé Preszow, figure montante de la chanson belge. Sur un tempo électropop très dynamique, Mentissa livre un refrain puissant et introspectif :

"Regarde autour de nous, plus rien ne tient debout, puisque le monde est fou. Dis-moi à quoi on joue, si c’est ça la vie, si c’est la vie qu’on aime… C’est quoi la vie si c’est la vie qu’on mène ?"

Un album très attendu avec des collaborations fortes

Pour ce nouveau projet, Mentissa s’est entourée de nouveaux créateurs de la scène pop française, tout en renouant avec ses collaborateurs historiques. On retrouvera notamment Vianney et Vincha, déjà présents dans l’écriture de ses premiers succès.

Ce deuxième album pourrait bien confirmer Mentissa comme l’une des voix incontournables de la pop francophone en 2026.