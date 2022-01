"Méprisés, oubliés, non-considérés", les enseignants sont en grève ce jeudi

Des professeurs "inquiets" et "au bord de la rupture"… Le corps enseignant se mobilise ce jeudi 13 janvier contre le protocole sanitaire mis en place dans les écoles, le 3ème en l’espace d’une semaine. Il avait été annoncé lundi par Jean Castex. Un nouveau dispositif très mal reçu par les enseignants : "L’exaspération du traitement du personnel de l’Education nationale prend encore plus son sens après ces annonces", commente Lauriane Delaporte, co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU dans le Loiret.

Comme de nombreux collègues, elle déplore « un protocole encore plus allégé qu’avant les vacances de Noël alors que la pandémie est plus grave". Et ajoute : "Ça va à l’inverse de ce qu’il faudrait, nous voudrions une classe fermée dès le premier cas de Covid pour limiter au maximum les contagions". Précisions.