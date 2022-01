« Merci d’entreprendre ici ! » : Annahpa, prêt-à-porter Made in France et écoresponsable

Émilie Souaidé, orléanaise de 35 ans et fondatrice d’Annahpa, est depuis toujours passionnée par la mode. Après plusieurs expériences dans le secteur notamment à Paris, elle décide de lancer sa propre marque en mars 2019. « Je voyais de plus en plus de magasins nous réclamer des vêtements Made In France mais il n’y avait que très peu d’offres » explique Emilie. Annahpa propose une ligne de prêt-à-porter qui « offre aux femmes un dressing idéal au travers de collections intemporelles, féminines, subtiles et casual ».

Toutes les créations sont dessinées, pensées et fabriquées en France. « C’était une évidence pour moi de proposer une fabrication française. De retrouver un savoir-faire français, à travers des collections capsules » précise Emilie. Annahpa travaille à la commande et avec très peu de stock pour s’approvisionner au plus juste et en évitant le gaspillage.





« Parce qu’une femme qui se sent belle est une femme qui se sent bien, j’ai à coeur de vous offrir une garde-robe Made in France pour vous mettre en valeur et révéler votre beauté et votre personnalité de façon délicate et élégante ».