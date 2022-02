C’est une première mondiale qui a été inauguré il y a peu dans le Loiret : le recyclage chimique de matelas usagés. Cette prouesse a lieu précisément à Semoy au sein de l’usine d’Orrion Chémicals Orgaform. Dans un premier temps, il s’agit de déchiqueter les anciens matelas avec une broyeuse, puis ils sont ensuite introduits dans une cuve réactifs et chauffés à forte températures.

L’objectif est de transformer cette matière à nouveau en liquide pour former de nouveaux matelas. Le procédé s’appelle la dépolymérisation. Cette nouvelle unité doit traiter 200.000 vieux matelas pour en produire de nouveaux. La mise au point de cette opération a nécessité plusieurs millions d'euros d’investissements et plus de deux ans de recherche.

"Nous sommes capables de traiter près de 5% des matelas usagés en France. Pour l'instant, nous sommes en rodage mais la filière va se structurer" Christian Siest, président d'Orrion Chemicals Orgaform.