Ces unités de rétrofit seront homologuées auprès du Centre National de Réception des Véhicules (CNRV). Le rétrofit de Transition One vous assure une fiabilité et une garantie équivalente à un véhicule électrique neuf. Tout est en place pour démarrer la mobilité de demain. L’unité de rétrofit de Transition One est conçue sur-mesure aux différents modèles de véhicules sélectionnés par l’entreprise. Cette unité respecte les normes d’origine du véhicule. La puissance, le poids et la répartition des masses restent donc inchangés.

Afin d’être rétrofité, votre véhicule doit avoir un contrôle technique favorable (A), une configuration d’origine en bon état, être immatriculé en France et âgé de plus de 5 ans. Le moteur thermique, la ligne et le pot d’échappement, les liquides et autres éléments liés au thermique sont retirés. Ils seront ensuite intégrés dans un circuit court pour recyclage. Cette unité de rétrofit est conçue par les ingénieurs de Transition One de sorte à ce que son intégration soit la plus simple et rapide possible.

Les partenaires installateurs de rétrofit n’auront besoin que de 4h pour rendre votre véhicule électrique. Transition One vérifie tous les points de contrôles afin d’assurer une fiabilité optimale de votre rétrofit et répondre à toutes les exigences de la réglementation. Un certificat d’homologation vous est donné, votre nouvelle carte grise électrique ainsi que la vignette Crit’Air 0. Vous pourrez circuler où vous le désirez et quand vous le voulez.